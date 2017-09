Valkeisenjärven kunnostus edistyy Kinnulanlahdessa

Tiistaina oli teemapäivä liittyen Maaningan Kinnulanlahden Valkeisenjärven kunnostus projektiin. RavinneRengin teemalla ruovikot ruotuun, paikalle oli saapunut opiskelijoita Savoniasta, sekä talkooporukan veturi Kinnulanlahtelainen Ari Poutiainen kertomaan operaatiosta.

Valkeisenjärvi on pinta-alaltaan 63 hehtaaria, sen keskisyvyys on 3,5 metriä ja syvin kohta on 9 metriä. Järvi on harvinainen lähdejärvi. Se on kalkkijärvi, eli sen ph on korkeampi kuin normaalissa järvessä. Järvi kuuluu Natura 2000-alueeseen, se on BirdLife-järvi eli lintujen suojelujärvi ja kuuluu Pohjois-Savon maisemarinkiin.

”Tilanne alkoi olla huolestuttava kun sorva niminen särkikala alkoi valloittaa järveä. Myös muuta särkikalaa alkoi olla huolestuttavan paljon. Järvessä oli lannoitekuormitusta. Syvänteissä havaittiin happikatoa ja talvella happikato oli jääkanteen asti. Piisamit alkoivat vähentyä ja kalakanta vääristyi”, kertoi Poutiainen.

