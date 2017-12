Valkeisenjärvi on ollut menestystarina

Maaningan Kinnulanlahden ja Käärmelahden alueella on kunnostettu talkootyönä Valkeisenjärveä vuodesta 2014 alkaen.

Torstaina pidettiin Maaninkajärven koulun auditoriossa asiasta tiedotustilaisuus, jossa kerrottiin koekalastuksen tuloksista. Tilaisuutta oli kuuntelemassa toistakymmentä asiasta kiinnostunutta kyläläistä.

Veli-Matti Vallinkoski Ely-keskuksesta piti katsauksen Valkeisenjärven omaehtoisesta kunnostushankkeesta ja sen koe- ja hoitokalastuksen tilanteesta.

– Rehevyys johtaa särkikalojen runsastumiseen, niiden vähentämisellä pyritään vahvistamaan petokalakantaa. Valkeisenjärvessä ovat sorvat ja muut särkikalat vähentyneet. Ahvenet ja hauet ovat lisääntyneet, mikä on hyvä merkki. Myös siikoja ja säyneitä on saatu enemmän, kertoi Vallinkoski.

Koekalastuksessa verkkokoot ovat vaihdelleet 5 ja 55 millin välillä. Tämän syksyn koekalastuksen pyyntipaikat olivat satunnaisia, mutta samat kuin viime vuonna. Kymmentä kalaverkkoa käytettiin. Saaliina vuonna 2016, oli 85 kpl/verkko ja tänä syksynä määrä oli 175 kpl/verkko.

– Järven kalasto on keskimäärin tyydyttävällä tasolla. Viime aíkoina on saatu myös ankeriaita ja ahventen koko on kasvanut. Valkeisen vedenlaadusta on otettu näytteet neljästä kohdasta ja sen näkösyvyys on hienoisesti lisääntynyt ja happitilanne alkaa olla siedettävyyden rajoilla, Vallinkoski sanoi.

