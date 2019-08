Vanha kunnantalo hiljenee – kunnanjohto löytyy nyt viipaleesta Harjamäestä

Viimeisetkin vanhan kunnantalon työntekijät pääsevät puhtaisiin työtiloihin, kun Harjamäenraitille valmistui uusi viipale.

– Itse olen ollut täällä nyt viikon, ja viime viikon helteiden perusteella ilmanvaihto ja viilennys ainakin toimivat, kehitysjohtaja Pekka Kauhanen sanoo.

Väistötiloissa oli alkuviikosta hiljaista, sillä moni kunnan työntekijä on vielä lomilla.

SIILINJÄRVEN vanhan kunnantalon käytävillä on myös hiljaista. Ne, jotka eivät vielä ole muuttaneet sisäilmaongelmaisesta kunnantalosta väistötiloihin, pakkailevat vähitellen tavaroitaan.

Arkistonhoitaja Pirjo Vlasoff on niitä harvoja, jotka eivät ole lähdössä mihinkään. Kellarissa sijaitsevaa arkistoa ei niin vain muuteta.

Vlasoff on työskennellyt kunnantalolla vuodesta 1979. Hän on nähnyt kunnantalon laajentumisen ja sen loiston päivät. Nyt hän on viimeisten joukossa todistamassa hiljaisia käytäviä.

– Kun aamulla tänne tulee, on ihan hiljaista. Tuntuu jopa surulliselta, hän sanoo.

