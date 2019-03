Vanha kunnon vaalipaneeli tulee Siilinjärven torille

Siilinjärven torilla vetäistään perinteiseen tapaan kunnon vaalipaneeli vielä ennen eduskuntavaaleja. Uutis-Jousen junailema paneeli pidetään ulkoilmassa Siilinjärven torin esiintymislavalla sunnuntaina 31.3. kello 12–14.

Mikäli sääolot ovat ihan mahdottomat, paneeli pidetään koulukeskuksen auditoriossa samaan aikaan.

Paneelin juontajana toimii Uutis-Jousen freelance-toimittaja Kari Salmela, joka on monelle tuttu myös radion jääkiekkoympyröistä. Hän saa tentattavakseen kaikki levikkialueen ehdokkaat, kuitenkin niin, että kullakin puolueella on vain yksi edustaja.

Nämä 10 ehdokasta saavat aluksi kukin yhden minuutin puheenvuoron, jossa esitellä itsensä ja tavoitteensa. Sen jälkeen ajankohtaisia kysymyksiä käydään läpi ripeällä tahdilla. Osa kysymyksistä on kyllä vai ei -tyyppisiä, joihin ehdokkaat vastaavat värilapuilla.

Ehdokkaiden taustajoukkojen toivotaan myös saapuvan torille telttoineen ja vaunuineen vaalitunnelmaa nostamaan.

Paneelin osanottajat ovat Henri Uljonen, Perussuomalaiset, Henna Kainulainen, Kristillisdemokraatit, Sallamaarit Markkanen, Keskusta, Rauno Jääskeläinen, Vasemmistoliitto, Arttu Pöyhönen, Kokoomus, Susanna Rissanen, Suomen Kommunistinen Puolue, Jani Kolehmainen, Sininen tulevaisuus, Anita Korhonen, Liike Nyt, Teuvo Taskinen, Kommunistinen työväenpuolue, Ville Kuivalainen, Kansalaispuolue.