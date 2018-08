Vanhusten asunnoissa on pärjätty helteestä huolimatta

Rajut helteet ovat nostaneet lämpötiloja monissa taloissa – eikä vähiten vanhusten asumisyksiköissä.

Kuten tämän lehden Lukija-sivulta on luettavissa, omaiset olivat säikähtäneet kuumuutta Vanhan Pappilan palvelukodissa ja olivat huolissaan vanhusten ja työntekijöiden jaksamisesta.

Onneksi kyse ei ollut sillä kertaa pysyvästä ilmiöstä vaan rikkoutuneesta jäähdyttimestä, joka korjataan.

Kirkonkylän toisessa kunnallisessa vanhusten asumisyksikössä, Kaaripolun palvelukodissa lämpötila on saatu pidettyä aisoissa toimivan viilennyksen avulla.

– Kyllä täällä on ollut miellyttävä olla, mutta toki asukkaiden tilaa on seurattu helteillä tiiviisti, Kaaripolun apulaisosastonhoitaja Saija Kukkonen kertoi.

Asukkaita on muistutettu riittävästä nesteytyksestä. Henkilökuntaa on muistutettu riittävästä tauotuksesta ja heille on tilattu vissyä.

Myös Maaningalla Ollinniemen palvelukeskuksessa on pärjätty kovasta helteestä huolimatta.

– Olemme viilentäneet tavallisilla konsteilla, kuten tuulettimilla ja läpivedolla. Ainolassa meillä on viilentävä ilmastointi, osastonhoitaja Erja Blom kertoi.

– Työntekijöiden tauotuksesta pidetään huolta, kuten myös nesteytyksestä.

