Vapauden tunnetta ja inspiraatiota luonnosta

Sorsa istuu terassilla pöydän ääressä päiväkahvilla. Voinko uskoa silmiäni, on pakko katsoa uudelleen, mutta siinä se todella on. Sama toistuu seuraavan kuvan kohdalla. Kettu on lähtenyt soutelemaan. Toisella puolella käytävää suuri peura katsoo syvälle sieluusi.

Siilinjärven kuvataideyhdistyksen 2017 Vuoden kuvataiteilijan Minna Toivion VAPAUS! Pop Up -näyttelyn kuvissa seikkailevat täytetyt eläimet herättävät ihmetystä ja kummastusta Alkon käytävän torin puoleisessa päädyssä tammikuun ajan. Valokuvat ja maalaukset yhdistyvät yhteisen teeman alle.

– Valokuvien täytetyt eläimet ovat olleet viime vuosina lähinnä kaapeissa, nyt ne pääsevät takaisin luontoon. Maalauksetkin ovat vapautuneet koko rajoituksesta. Aikaisemmin maalasin vain pieniä teoksia, nyt uskallan kokeilla rohkeammin ja maalata suurempia töitä, Minna Toivio kertoo teemasta.

