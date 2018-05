Vappusanat työ, yhdenvertaisuus ja onnenkantamoinen

Siilijärven vappupäivä sujui supsikkaasti auringon lämmittäessä keväistä aamupäivää. Puhujina torilla olivat keskustan kansanedustaja Seppo Kääriäinen, europarlamentaarikko Elsi Katainen ja kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä, SDP Savo-Karjala piirin puheenjohtaja Neeta Röppänen sekä Siilinjärven kokoomuspoliitikot Merja Oksman, Tomi Toivanen ja Arttu Pöyhönen.

Seppo Kääriäinen toi esille senaattori Kyösti Kallion 1918 Nivalan kirkossa pitämästä puheesta tärkeinä pitämiään asioita. Hän mainitsi puheen olleen varsinainen sisällissodan aikainen sovintopuhe.

– Suomi on rakennettava pohjalle, jossa ei ole punaisia ja valkoisia, vaan yhdenvertaisia yhteiskunnan jäseniä.

Kääriäinen antoi Sipilän hallitukselle tunnustusta 75 prosentin työllisyysasteen saavutamisesta.

– Keskustan vappuviesti on: Yhdessä päättämisen kykyä Suomessa.

Eduskuntavuosien jälkeen EU-parlamenttiin vuoden alkupuolella siirtynyt Elsi Katainen pitää työn tekemistä kansalaisten parhaana sosiaaliturvana.

– Työn arvostus ja hyvinvointi perustuvat työntekoon.

Hän aikoo vaikuttaa unionissa Itä-Suomen hyvinvoinnin lisäksi kansainvälisen kaupan asioihin. Maatalous- ja aluerahoitusta Katainen pitää Suomelle erityisen merkityksellisenä. Maakuntarahoitukset ovat yhteydessä EU-tukiin. Suomalaisten on jo pitänyt tarkentaa unionille metsäpolitiikkansa vastuullisuutta.

– Maatalouspolitiikka on Suomessa onnistunutta. Elintarvikkeet saavat tilaa markkinoilla. Tuottajille on turvattava toimeentulo.

Katainen enteilee 12 miljardin eurovajetta Brexitin jälkeen.

– EU-rahoista on kova vääntö ja meillä on vielä yhteinen pakolaiskysymys, ilmastohaaste ja puolustuskysymys. Aluetuet on säilytettävä ja Suomen olosuhteet huomioitava.

Lue lisää 4.5. Uutis-Jousesta