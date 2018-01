Veikka tähtää artistiksi omilla kappaleilla

Maaningalta on ponnistanut maailmalle monta taiteilijaa ja yksi uusi on ponnistamassa Tuukka Jurkan muodossa. Tervarannan mies on julkaissut puolen vuoden sisään kaksi singleä ja tekemisen palo on kova.

Mutta mennäänpä ajassa taaksepäin 2000-luvun alkuvuosille. Tuukka Jurkka, kuulun teatterisuvun nuorimpia vesoja, kävi yläastetta Maaningalla ja soitteli kavereidensa kanssa Hemp-ants-yhtyeessä. Käteen oli tarttunut sähkökitara. Lapsuuden piano-opinnot olivat taakse jäänyttä aikaa, mutta pohjaa nekin loivat muusikon uralle.

Lukion jälkeen Tuukka kävi armeijan ja aloitti opinnot Jyväskylän konservatoriossa. Muusikon tutkinto tuli suoritettua ja musiikinopettajan koulutus aloitettua. Ehtipä nuori mies aloittaa myös digitaalisen äänen ja kaupallisen musiikin opinnot.

– Parit opinnot on pausella, mutta kukaties ne viedään vielä loppuun asti. Pääasia, että olen saanut kaikista koulutuksista hyvää pohjaa musiikin tekijäksi, Tuukka pohtii.

Viime kesänä ilmestyi ensimmäinen miehen oma sävellys ja sanoitus Kauas pois -singlen muodossa. Kappaleen myötä Tuukan sähköpostiin ja some-kanaviin tuli hyvää palautetta. Joulun alla ilmestyi Sprinter-single, joka kertoo keikkailevan muusikon elämästä.

– Oman musiikin tekeminen on se juttu, johon panostan täysillä. Tänä vuonna on tavoite tehdä kymmenen piisiä. Se on mun uudenvuoden lupaus, Tuukka naurahtaa.

