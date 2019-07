Vieraslajit veks

Suomi on tehnyt hallintasuunnitelman haitallisten vieraslajien hävittämiseksi. Suomessa neljä hankalinta vieraslajia ovat jättiputki, kurtturuusu, lupiini ja jättipalsami. Nämä lajit tuhoavat niittyjämme, koska ne valloittavat tilaa matalammilta lajeilta. Lisäksi jättiputken koskettamisesta voi saada pahanlaatuisia vammoja.

Toivalassa oli Kuopion puutarhaseura täydessä työn touhussa viime viikolla. Jättipalsami sai kyytiä kun reipas kuuden hengen talkooporukka kitki puron vartta. Työmaata riitti kolmentuhannen neliön alueella.

– Aikamoinen ryteikkö tämä on ja kamala leviämään tämä palsami. Paljon on putkea täällä ja olemme nähneet paljon myös lehtokotiloita. Jättipalsamia on kuitenkin helppo kitkeä, koska sillä on hyvin pienet juuret. Kunta ilmoitti tästä ja saamme kunnalta talkoohyvitystä, joten tämä on hyvä keino kerätä seuralle rahaa. Olimme ainoita ilmoittautujia jättipalsamin torjuntaan, viime vuonna ei ollut ilmoittautunut kukaan torjunta talkoisiin. Tämä paikka, mistä nyt kerätään, on kunnan aluetta, kertoi Anneli Leskinen.

