Vuorelan kirjaston aineisto meni elokuussa uusiksi, kun kirjasto muutti kesätauon jälkeen väistötiloihin parakkiin. Vanhasta ja huonokuntoisesta kirjastosta ei saanut ottaa mitään mukaan.

– Kaikki tilattiin uutena. Aineistoa on noin viidesosa siitä, mitä normaalisti, kirjastovirkailija Leena Launonen kertoo.

– Tilaakin on aika paljon vähemmän. Mutta yllättävän paljon tänne on sopinut. Ja vielä on hyllyissä tilaa.

Vakioasiakkaat ovat Launosen mukaan osanneet suunnistaa Vuorelan koulun piha-alueella sijaitsevaan väliaikaiskirjastoon hyvin.

– Mutta vielä viime viikolla eräs rouva oli mennyt vanhalle puolelle. Siellä on kyllä maininta, että täältä löytyy.

Vuorelan kirjasto toimii parakissa, kunnes uusi koulu ja kirjasto valmistuvat.

