Vuorelan nuokkari aukeaa syyskuussa

Vuorelan nuorisotalo aloittaa syystoiminnan 4. syyskuuta.

– Uudet tilat ovat selkeämmät, käytännöllisemmät ja siistimmät, kertoo nuoriso-ohjaaja Jarno Andronoff.

Andronoff näkee hyvänä uudistuksena myös, ettei päiväkoti ja nuorisotalo jaa samaa sisääntuloa.

– Ala- ja yläkoululaisille on omat vuorot. Alakoululaiset pääsevät kipittämään heti koulun jälkeen nuokkarille, hymyilee nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja Tuula Pärnänen.

Vuonna 2016 syksyllä alkoi teema Liikuttavan hyvä nuokkari, jonka tarkoitus on lisätä lasten ja nuorten liikkumista.

– Sitä teemaa syventäen lähdetään tähän syksyyn, Pärnänen kertoo.

– Uudessa tilassa on oma liikuntasali ja bändihuone. Luvassa on myös kokkikerhoa ja kitarakoulua. Toivomme nuorilta ehdotuksia, mitä he haluaisivat nuorisotalolla puuhattavan.