Vuorela Veikot hyödynsi kotikenttäetunsa rullakiekon SM-liigafinaalin ensimmäisessä ottelussa voittamalla tamperelaisen KooVee Rollersin 5–3 Lapinlahden jääkiekkokaukalossa. Mestaruus on katkolla Veikoille perjantai-iltana Tampereella.

Jos toista voittoa ei silloin tule, ratkeaa mestaruus joka tapauksessa lauantaina Lapinlahdella.

Veikoilla on neljä Suomen mestaruutta. Viidellä se nousisi tamperelaisen Pahalammen rinnalle eniten kultaa voittaneena joukkueena. Joka tapauksessa Veikkojen vuonna 2009 alkanut kymmenvuotinen SM-mitaliketju jatkuu.

Viime vuonna Veikot jäi runkosarjavoitosta huolimatta hopealle hävittyään loppuottelussa juuri Pahalammelle. Tällä kaudella Veikot oli runkosarjassa vasta viides ja finaalivastustaja kuudes viimeisenä pudotuspeleihin päässeenä joukkueena, joten molemmat ovat edenneet sitkeästi pitkän kaavan kautta mestaruuskamppailuun.

Veikot kulki johdossa koko ottelun lukuun ottamatta avausmaalia, jonka teki puolustusvirheestä läpiajoon päässyt KooVeen Janne Anttila. Kaikkiaan kolme maalia tehnyt tehopelaaja Lasse Lappalainen tasoitti kuitenkin vajaa minuutti myöhemmin juuri ennen ensimmäistä taukoa. Toisessa erässä joensuulaisvahvistus Samu Pitkänen vei Veikot johtoon.

Tasaisessa ja tasokkaassa pelissä jäivät maalit vähiin molempien joukkueiden puolustaessa hyvin. Kolmannessa erässä ei maaleja nähty, mutta heti viimeisen erän aluksi pelin tähdistöä ollut Tuomas Kiiskinen lisäsi kotijoukkueen johtoa.

KooVee aktivoi sen jälkeen peliään pakon edessä ja vyörytti painetta Samu Airasvaaran vartioimalle maalille. Veikkojen Simo Mertasen jäähy kostautui kavennusosumana.

KooVee puolestaan maksoi hintaa ahnaasta hyökkäämisestään, kun Lasse Lappalainen vei Veikot uudelleen kahden maalin johtoon vastahyökkäyksestä. Tuomas Kiiskisen jäähyn Veikot kesti mutta ei saanut purettua jatkuvaa painetta maalinsa edestä ja KooVee kavensi taas.

Se yritti tasoitusta ilman maalivahtia, mutta peli puuroutui hätäilyksi. Lasse Lappalainen ratkaisi Veikkojen 5–3 -voiton laukomalla kiekon tyhjään tamperelaismaaliin 13 sekuntia ennen loppusummeria.

Kolme osumaa oli puolustajalta kova suoritus.

Veikkojen päävalmentaja Matti Hämäläinen myhäili kotivoitosta, mutta muistutti, että tie mestaruuteen on vasta puolivälissä.

–KooVee on erittäin sitkeä vastustaja, emmekä ole ikinä voittaneet sitä Tampereella play off -peleissä. Nyt voisi tuonkin taian murtaa. Jos toisin käy, pelaamme kotiedulla lauantaina Lapinlahdella. Joukkueella on hyvä tahtotila ja peli-ilme. Pelaajiakin on riittävästi, vaikka muutamia puuttuu, totesi finaalin kunniaksi juhlavasti tummaan pukuun pukeutunut Hämäläinen.

Tampereelle Veikot saa tärkeän vahvistuksen tehopelaaja Marko Virtalasta. Toisaalta Samu Pitkänen jää pois ja Matti Tiihosenkin pelaaminen on kysymysmerkki.

Puolustajapulaa torjumaan saattaa tulla Kalle-Veikko Koivisto. Myöskään Otto Saarela ja Janne Katosalmi eivät ole mukana. Jos finaalisarja venyy lauantaihin, päässee Saarela tuttuun Lapinlahden kotikaukaloonsa.