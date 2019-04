Walkers-auto on liikkuva nuorisotalo

Tarinat temmelsivät ja läppä lensi, kun Walkers-auto saapui taas Maaningalle tiistaina. Maaningan nuoriso-ohjaaja Kimmo Pölkki ja Humakin harjoittelija Aleksi Koukonen tarjoilivat nuorille kahvia ja mehua tottuneesti. Walkers-auto kiertää Maaningalla parillisten viikkojen tiistaisin ja Siilinjärvellä parillisten viikkojen maanantaisin. Tarkemmat aikataulut tiedotetaan Instagramissa tilillä wauto_kuopio.

– Autossa on tiiviimpi tunnelma, kuin nuorisotalolla. Kun tänne tulee, on koko ajan jollain tavalla tekemisissä toisten nuorten kanssa. Tämä on hyvä ensi askel kiinnittyä nuorisotoimintaan. Monet ovat tulleet ensin katsomaan, millaista Wautossa on ja sitä kautta löytäneet myös nuorisotalolle, Pölkki hymyili.

