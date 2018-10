Yhdistyksen työntekijä haalii helposti liikaa töitä, sanoo Olympiakomitean Rainer Anttila

Olympiakomitean järjestöpäällikkö Rainer Anttila toivoo, että uudistuvassa työaikalaissa otettaisiin huomioon seurojen ja yhdistysten vaihtelevat työajat.

– Yhdistyksissä on tyypillistä, että työtä on iltaisin ja viikonloppuisin. Silloin väki on liikkeellä. Lisäksi on sesonkeja, eli tehdään paljon joko kesällä tai talvella. On tärkeää, että työaikaa voisi säädellä myös vuositasolla, Anttila sanoi Siilinjärvellä tiistaina.

Anttila piti Innocumissa yhdistyksille työnantajakoulutusta. Koulutus oli osa pohjoissavolaista Koulutukset kuntoon – ossoominen mukkaan -hanketta.

Siilinjärvellä Anttila antoi yhdistyksille vinkkejä työnantajana toimimiseen.

– 2000-luvun alusta lähtien yhdistyksissä on ollut selvästi enemmän työsuhteisia työntekijöitä. Tärkeää on muistaa, että yhdistyksellä ei ole erioikeuksia työnantajan velvollisuuksista.

Anttilan mukaan yhdistysten haaste on siinä, että työntekijän esimies on usein luottamushenkilö, jolla on omat muut työnsä.

– Isommissa työyhteisöissä esimies on koko ajan lähellä, ja työnohjausta tulee. Mutta yhdistyksen työntekijä joutuu olemaan itsenäinen.

Kun yhdistetään itsenäinen työ ja taustalla sykkivä intohimo yhdistystä kohtaan, voi käydä niin, että työntekijä haalii innostuksissaan liian suuren toimenkuvan.

– Toimenkuvan täytyy olla ihmisen kokoinen.

