Yksinäisyyden karkoitus on Ystäväpiirin tarkoitus

Vanhustyön keskusliiton organisoimaa Vanhusten viikkoa vietetään parhaillaan. Palvelutalo Akuliinassa kokoontuu joka toinen keskiviikko Ystäväpiiri.

Maire Ahonen, Annikki Tirkkonen ja Riitta Ruuskanen ovat Vanhustyön keskusliiton kouluttamia Ystäväpiirin ohjaajia. Heidän ohjauksessaan Akuliinan kokoushuoneessa on kokoontunut jo vuosia ikäihmisiä, joille ohjattu toiminta on enemmän kuin tervetullut arjen piristäjä.

Ystäväpiirissä keskustellaan, lauletaan ja askarrellaan. Tietenkin leppoisaan tyyliin kahvikupposten äärellä.

Ohjaajat huolehtivat kahvituksesta ja piiriläiset kahden euron kahvimaksusta.

Ystäväpiiriläisten keski-ikä on peräti 80 vuotta. Suurin osa ystäväpiiriläisistä on Akuliinan ja Hiljuskan asukkaita. Joskus on ollut kävijöitä myös taajaman ulkopuolelta, maaseutualueelta.

