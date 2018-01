Yksityistieasioista tietoa Maaningalla

Suomessa on 360 000 kilometriä yksityisteitä, jotka koskettavat kolmasosaa suomalaisista. Ei siis ihme, että tieasiat kiinnostavat kuntalaisia, kuten kiinnosti Maaningallakin torstaina järjestetyssä yksityistieillassa. Illan järjestivät Tilikartano ja tieisännöiksijäksi valmistuva Jouni Piirainen.

Piirainen kertoi, että yksityistiet näyttelevät suurta roolia maaseudun elämisessä. Tienpidon päävastuu on tiekunnalla ja sen yksittäisillä osakkailla. Yksityistiejärjestelmä on osoittautunut vuosien saatossa erinomaiseksi järjestelmäksi.

– Yksityisteitä hoitavat usein tiehoitokunnat talkoilla. Talkootyö on kuitenkin jossain määrin vähenemässä ja ammattimainen tieisännöinti lisääntyy, Piirainen sanoi.

Hallintoon ja tienpitoon erikoistuneita tieisännöitsijöitä on koulutettu vuodesta 2003 lähtien koko maahan yli 250. Suomi on ainoa maa, jossa on tällainen ammattikunta.

Piirainen piti katsauksen uudesta yksityistielaista, josta on annettu hallituksen esitys eduskunnalle viime syksynä. Lain on määrä tulla voimaan vuoden 2020 alusta.

Entinen laki yksityisistä teistä on vuodelta 1962. Osauudistusten myötä lain rakenne ja selkeys on heikentynyt. Osaltaan lain toimivuuteen vaikuttavat kaupungistuminen, väestön ikääntyminen, elinkeinoelämän rakennemuutos ja julkisen talouden niukkuus.

