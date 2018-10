Siilinjärven kunta on saanut yhteydenottoja yrityksiltä, jotka olisivat valmiita tarjoamaan lämmintä ruokaa lapsille ja opiskelijoille, jotka JHL:n lakon myötä ovat tänään tai huomenna välipalaruoan varassa.

Siilinjärvi kieltäytyi toistaiseksi tarjouksista.

– Tiedustelimme JHL:ltä, mitä mieltä he ovat, jos tarjoaisimme tällaisen mahdollisuuden. JHL ilmoitti, että he paheksuisivat työnantajan toimintaa, koska he tulkitsevat sen lakon murtamiseksi. Emme halunneet lähteä kärjistämään enää näitä välejä, sanoo Siilinjärven sivistysjohtaja Antti Jokikokko.

– Lakko kiristää aina henkilöstöjärjestön ja työnantajan välisiä suhteita muutenkin, vaikka tämä ei muuten meihin sinällään liity.

Jokikokko kertoo, että ruokatarjouksia on tullut hänen tietojensa mukaan ainakin kolme.

– Yksi koski päiväkotia, yksi esiopetusta ja yksi alakoulua. Voi olla, että tarjouksia on tullut enemmänkin, mutta ne eivät ole kiertäneet minun pöytäni kautta. Tarjoukset on tehty suoraan yksiköiden esimiehille.

– Tarjoukset koskivat vain pientä osaa lapsista ja nuorista, joten jouduimme miettimään myös yksiköiden välistä tasa-arvoa.

Taustalla on Julkisten ja hyvinvointialojen liiton eli JHL:n ilmoittama ruoka- ja puhtauspalveluiden ja kiinteistöhoidon poliittinen lakko, jonka myötä kouluissa, päiväkodeissa ja kehitysvammaisten päivätoiminnassa ruokapalvelut eivät tarjoa lämpimiä aterioita tänään ja huomenna.